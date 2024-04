Julien, un adolescent sympathique et passionné, déborde de curiosité et d'imagination. Il a d'ailleurs créé de toutes pièces son ordinateur-robot. Un jour, par la magie d'une mystérieuse boîte noire, l'ordinateur s'anime, prend vie et Julien se trouve transporté dans un décor de science-fiction. Cet ordinateur unique, appelé Copernic, lui permet de rencontrer Katou, une jeune fille qui habite de l'autre côté de l'Atlantique et qui partage sa curiosité. Ensemble, ils vont de découverte en découverte.