Clovis commence son secondaire 5 et se demande comment il fera pour s’en sortir indemne. Depuis que Fanny est revenue de Chine, sa vie a pris une tournure inattendue. En couple avec Gabrielle, il ne sait plus comment gérer la situation et rêve d’un guide de survie. Comme celui-ci n’existe pas, il décide de l’écrire afin que son jeune frère puisse s’en servir, dans treize ans! Il documente donc son année scolaire et en fait un documentaire: Comment survivre à son secondaire 5. Comment survivre à ses amours, à sa photo de finissant, à ses parents, aux partys qui tournent mal, au bal et surtout à lui-même... réalisant qu’il est parfois l’artisan de ses malheurs.