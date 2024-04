Vincent Graton s’est rendu dans 13 pays fragilisés par les changements climatiques, dont le Japon, en proie à des vagues de chaleur inédites, le Sénégal, qui voit le désert avancer rapidement et l’Australie, aux prises avec des incendies et des inondations catastrophiques. Ces phénomènes devenus extrêmes affectent le quotidien de femmes et d’hommes, forcés de revoir leur mode de vie.