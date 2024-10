Clémence Aletti est une jeune commissaire de police de Paris. Son frère Charles, juge d'instruction à Toulon, ainsi que son jeune fils, sont abattus par des motards. Clémence exige la direction de l'enquête. Animée d'un farouche désir de vengeance, elle entreprend son enquête, secondée par sa collaboratrice de toujours, Hélène, et par un jeune inspecteur, François Gireau. Les pistes révèlent des affaires de corruption, de terrorisme et de banditisme international qui mènent les enquêteurs en Italie et au Québec. Les cadavres s'accumulent et Clémence est elle-même menacée, avant de démasquer le cerveau du complot.