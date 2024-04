Ciao Bella

L’histoire d’Elena, une jeune Italienne qui, après avoir survécu à un malencontreux accident, décide de partir en quête de sa vraie nature. Au cours de son odyssée, nous découvrons également tout l’univers d’une communauté au tempérament chaud et passionné de La Petite Italie. La quête de la jeune femme entraînera tous ceux qui l’entourent, à commencer par ses parents, la fougueuse Sofia et son jovial mari Eduardo. Nous découvrons aussi la jeune sœur d’Éléna, Carmie, impatiente d’épouser son fiancé Ernie et de déménager en banlieue pour y vivre une vie modèle…