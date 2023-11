Chirurgie platique : reconstruire la vie

La chirurgie plastique peut-elle changer des vies? Cette série documentaire creuse la question en auscultant les dessous de la chirurgie reconstructrice et en prenant la mesure de son impact social. On y suit quatre chirurgiens plastiques de renommée mondiale qui nous offrent un accès privilégié à des interventions exceptionnelles – de la greffe de visage en passant par la chirurgie de réassignation sexuelle. Une incursion dans un univers à la fois captivant et déroutant qui témoigne de rencontres uniques, voire extraordinaires, entre patients et chirurgiens.