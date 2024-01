Chicanes d'héritage

Des histoires de successions qui tournent au vinaigre, inspirées de faits réels. Des récits captivants qui sont menés par des reconstitutions et ponctués par des commentaires de spécialistes qui nous éclairent sur le processus testamentaire. Parler de mort, d'argent et d'héritage n'est pas facile et empreint d'une lourde charge émotive. Pourtant, en apprendre sur le sujet et mieux saisir l'impact de nos décisions aident à améliorer le déroulement successoral et préserver les relations humaines.