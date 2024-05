Chère Isabelle

François Giroux et Isabelle Robert se veulent un couple moderne et ouvert d'esprit. À 50 ans, François dirige une petite compagnie cinématographique et Isabelle, 35 ans, est une scénariste débutante. Après leur mariage, ils luttent contre tous les tabous et valeurs qu'ils jugent désuets. Ils veulent vivre comme des jeunes de 20 ans, mais éprouvent d'énormes difficultés à le faire et finissent toujours par retomber dans leur ancien mode de vie. En réalité, ils sont bien plus conservateurs qu'ils ne veulent se l'avouer.