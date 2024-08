Les monologues de Clémence DesRochers sont truffés de portraits de femmes, souvent issues de la classe ouvrière, donnant de ce fait la parole à celles que nous n’écoutions pas. Ses chansons, touchantes ou rigolotes, racontent avec tendresse la maîtresse abandonnée ou le sportif de salon. Ses textes sont plus que jamais actuels– surconsommation, orientation sexuelle, centres d’accueil pour aînés... Au fil de ses spectacles, l’artiste a inventé une galerie de personnages colorés et savoureux que le public prenait plaisir à retrouver. Dix comédiennes incarnent les plus beaux personnages de notre chère Clémence.