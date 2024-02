Cher Olivier

La carrière, les amours et le destin d'Olivier Guimond, qui a fait rire le Québec durant près de 40 ans. Avec la troupe de Jean Grimaldi, il fait pendant plus de 20 ans les belles soirées des théâtres burlesques puis, à partir de 1950, des cabarets. À la télévision, lorsque le «canal 10» ouvre ses portes, Olivier Guimond devient la vedette de Cré Basile. Pour bien comprendre la vie et la carrière d'Olivier, on ne peut passer sous silence son trop grand besoin d'amour marqué par son combat contre l'alcool et ses passions amoureuses: de sa première épouse Evelyn Drummond à sa relation tumultueuse avec Alys Robi, puis son second mariage avec Jeanne d'Arc Charlebois et enfin, sa dernière compagne, Manon Brunelle.