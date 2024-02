Chat boume

Agrippine est une chatte déterminée et pleine d'entrain; Archimède, plutôt cérébral, a un côté chercheur; Philippon le sensuel, trouve son plaisir dans la bonne chère, le sommeil, la musique et la beauté; Ti-Mine, le cadet, est aussi le moins expérimenté. Ces quatre chats de gouttière vivent comme bon leur semble et partagent toutes sortes d'aventures dont ils sortent toujours gagnants. Cette vie de ruelle ne serait pas complète sans deux petites souris, Mimi et Lili, avec lesquelles les chats vivent en harmonie.