Chabotte et fille

Bien différents l'un de l'autre, les détectives Jean-Jacques Chabotte et sa fille Zoé s'avèrent d'une redoutable efficacité quand vient le temps d'élucider des mystères. Entre le duplex, qu’ils partagent avec Jeanne Lavallée, une avocate et amie de longue date qui leur vient souvent en aide, et le bureau, le duo sillonne la ville de Québec et ses environs au gré de ses enquêtes. Le père et la fille ne forment pas une équipe de tout repos : Jean-Jacques est aussi bohème et instinctif que Zoé est minutieuse et méthodique. Souvent, ils s’opposent et se disputent, mais ils se complètent admirablement.