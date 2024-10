César, un petit bonhomme pauvre, à la fois drôle et triste, exerce 36 métiers et vit donc 36 misères. Trop bon et naïf, il est entraîné dans une série d'aventures impossibles. Entouré de ses comparses, il mène une existence de risque-tout et sa personnalité n'est pas sans évoquer le personnage de Charlot, auquel il emprunte le goût de la pantomime.