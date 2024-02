Ces enfants d'ailleurs – La suite

Maintenant dans la quarantaine, Jerzy, Élizabeth et Jan Pawlowski vivent au Canada depuis presque 20 ans. L'aîné, Jerzy, est fermier au Manitoba et a épousé Anna, fille d'immigrants polonais. Au fil des années, il s'est replié sur lui-même et n'espère plus qu'une chose, retourner en Pologne. Tous deux installés à Montréal, Élizabeth enseigne le violon alors que Jan est un commerçant prospère et a épousé une Québécoise. C'est à travers le choc des générations et le contact des adolescents Pawlowski que la famille redécouvrira son âme ainsi que sa trajectoire, passée, présente et à venir.