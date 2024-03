En Angleterre, en 1885, dans un manoir surplombant la Tamise, la propriétaire, une ancienne actrice et courtisane, a su s'y ménager une retraite dorée. Sa gouvernante et dame de compagnie, obligée envers ses deux soeurs démunies, devient machiavélique pour assurer leur bien-être. Un neveu arrive à l'improviste et essaie de tirer profit de la situation. Traduction et adaptation de Guy Dufresne.