Cauchemar d'amour

Dans cette comédie romantique, nous suivons en parallèle Anne et Bernard dans leur quête de l'âme soeur. L'un et l'autre n'ont à priori jamais envisagé d'avoir recours aux services d'une agence de rencontres. Au départ, l'inscription à une agence se vit comme une déchéance. La résignation cèdera le pas à l'exaltation devant la perspective d'une nouvelle rencontre, puis à l'humiliation, aux désabusements. Et ce ne sera qu'après de nombreuses rencontres généralement désastreuses que les chemins d'Anne et de Bernard se croiseront enfin. D'après l'oeuvre de Nadège Devaux.