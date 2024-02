Casting... à l'école de la vie!

Dans ce téléroman au concept inédit, de jeunes comédiens de la relève improvisent leurs dialogues dans une suite de situations scénarisées pour évoquer leur vie quotidienne à l’université. Réalisée et tournée caméra à l’épaule sur les lieux d’un véritable établissement d’enseignement, cette émission spontanée et originale suit le parcours de 13 étudiants entourés de leurs professeurs et d’autres personnages secondaires. Une oeuvre plus vraie que nature qui promet de nombreux rebondissements.