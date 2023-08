Cascadeurs vous donne accès au monde fascinant des cascadeurs et cascadeuses de chez nous! Des coordonnateurs de cascades québécois dont la réputation n’est plus à faire vous invitent à suivre la mise en œuvre de leurs cascades, de la planification jusqu’à leur exécution la journée même du tournage. Ils reviennent aussi sur des scènes similaires de l’histoire du cinéma québécois et canadien afin de démontrer l’évolution du métier dans le temps. La narration est assurée par le comédien Patrick Labbé.