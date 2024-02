Caroline, une célibataire de 40 ans, possède un atelier de confection de vêtements pour enfants, sur la rue Laurier à Montréal. Mme Gagnon, une couturière d'expérience d'une cinquantaine d'années, et un talentueux modeliste dans la vingtaine, sont ses proches collaborateurs. Dans son modeste appartement, Caroline reçoit les personnes de son entourage: son frère François, journaliste de carrière, sa soeur cadette Élise, d'un caractère totalement différent du sien, et Charles, un vieil ami qui l'a déjà demandée en mariage. Femme libre, active, intelligente et spirituelle, Caroline use de son indéfectible sens de l'humour pour se tirer des situations cocasses et des difficultés qui parsèment sa vie.