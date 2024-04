Carlos et Marguerite sont des amis d'enfance qui se sont mariés puis ont divorcé au bout d'un an. Après des années de silence, Marguerite vient demander à son ex-mari de l’héberger pour quelque temps, question de se débarrasser de trois hommes: un fiancé qu’elle doit épouser le lendemain, un autre qu'elle doit aller rejoindre aux An­tilles et un amant.