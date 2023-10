Le capitaine Plouf, Rafale et Zéphyr, les miniminis, Ulysse le facteur et Zoreilles le lapin sont de joyeux personnages qui aiment s’amuser ferme et qui vous attendent chaque jour pour de beaux moments d’aventure dans la Baie des Chaleurs à bord de la Marie-Sardine. La bonne humeur sur fond de tendresse et d’amitié!