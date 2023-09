Spectacle de folklore dramatisé présentant des contes et légendes du monde entier tels que narrés par le capitaine Aubert, un vieux loup de mer de Cap-aux-Sorciers qui organise chaque semaine dans son manoir une veillée à laquelle prennent part garçons et filles, voisins et amis. L'émission évolue par la suite pour raconter la vie et les moeurs des habitants de ce petit village de navigateurs de la région de Charlevoix.