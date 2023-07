Sept étudiants tentent de rester unis et préparent leur rentrée universitaire malgré un événement tragique qui est arrivé à leur résidence. Entre Alex, Cédric et Yasmine, trio polyamoureux, Yandou, Sénégalaise nouvellement arrivée au Québec, Béthanie, jeune femme émancipée dissimulant un lourd secret, Myriam, qui dénonce les injustices, et Taylor, hanté par ses erreurs du passé, les liens se tissent comme ceux d’une famille choisie. Leur quotidien, baigné de complicité mais aussi du stress relié aux études supérieures, se mêle à leurs amours multiples et à leurs prises de parole contre les abus. Ces jeunes adultes rayonnent par leur unicité et par leur désir de vouloir former un clan solide contre vents et marées!