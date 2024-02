Camping de l'ours

À la frontière du Québec et du Mexique, un camping est le théâtre de phénomènes surnaturels et de situations absurdes. Quatre employés défendent leur lieu de travail contre des menaces... invraisemblables. L'escouade de choc est formée de Fanny, citadine qui découvre la forêt; Sylvain, ex-enfant star au Japon; Dave, amoureux de la nature qui parle aux belettes; et Trudel, incorrigible séducteur. Qui est leur boss? Un ours agoraphobe, radin et malcommode. Chaque épisode propose un invité-surprise avec qui survient l'intrigue. Pour les employés, rien de plus normal que de recevoir la visite d'un cupidon à la recherche d'un chaman, ou de se mesurer à des hippies qui refusent de payer la location de leur terrain.