Jojo (32 ans) est un veuf et père monoparental de deux garçons depuis trois ans. Malgré une jeunesse tumultueuse, il est maintenant un homme respectable dans sa communauté et tente d'en faire autant de ses fils. Entre éviter que son plus jeune fils Randy (9 ans) ne tombe dans le même chemin que lui et faire qu'Olivier (13 ans) aprenne à s'aimer et avoir confiance en lui, Jojo devra apprendre à s'écouter et ne pas ignorer ses émotions.