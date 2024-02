Ça décolle!

Bienvenue sur les ailes d’Air Supérieur. Attachez vos ceintures et redressez votre siège, les gags fusent à 30 000 pieds d’altitude. Kim, Clara et Bastien, nos agents de bord hauts en couleurs, s’assureront de faire de chacun de vos séjours une expérience inoubliable et déjantée, tandis que le commandant Lachance et son copilote Mohammed vous mèneront à bon port par les détours les plus inattendus. À chaque vol, des passagers de tous âges et de tous horizons prennent place à bord pour une nouvelle destination. Interprétés par des vedettes invitées bien connues du public, ces passagers sont destinés à vivre des rencontres improbables et renversantes, drôles bien sûr mais toujours étonnamment humaines. Trois vols distincts par émission, au cours desquels nos trois vedettes invitées incarneront des personnages différents.