Bunker, le cirque

Puissances de l'ombre, hommes de paille, luttes féroces, manipulations et têtes sacrifiées à l'autel du pouvoir: telles sont les principales forces en présence de Bunker, dont le centre névralgique est le cabinet du premier ministre Christophe Lacroix. Ex-banquier, Lacroix marche plus souvent qu'autrement sur la corde raide; il doit donc s'appuyer sur le directeur des communications, Mathieu Prescott. Dans un univers où la rumeur prend littéralement forme humaine et se répand dans les corridors du pouvoirs, Prescott doit parfois mettre sa conscience en veilleuse au profit de son travail.