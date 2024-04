En quittant la banlieue pour venir vivre dans le quartier Rosemont à Montréal, Carole et Michel souhaitent voir leurs deux enfants, Liliane et Alexandre, quitter le nid familial. C'est tout le contraire qui se produit: non seulement les deux jeunes adultes ne décollent plus de la maison, mais Alexandre y reçoit sa petite amie, et Liliane, ses différentes conquêtes.