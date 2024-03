Le jeune empereur Néron, jaloux de l'amour de Junie pour son demi-frère Britannicus, a fait séquestrer la jeune fille dans son palais. Par ailleurs, Agrippine, qui sent que son fils Néron échappe à son emprise, essaie de favoriser Britannicus. Néron, qui fait espionner les deux jeunes amoureux par Narcisse, apprend que Junie repousse son amour et que sa mère intrigue contre lui. Constamment harcelé par les conseils insidieux de Narcisse, il se sent encouragé et ne lutte aucunement contre sa folie naissante et ses instincts cruels.