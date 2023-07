Boogie-woogie 47/48

En 1947, plusieurs familles de Montréal passent l'été dans leur chalet de Pointe-Calumet, un lieu de villégiature situé au coeur des terres agricoles. Les femmes y passent la semaine sans leur mari et observent la vie des paysans, des maraîchers et des commerçants de la région. Au rythme du boogie-woogie, les jeunes adultes vivent heureux et s'amusent franchement, sans trop se soucier des contraintes d'une époque aux valeurs rigides. Au cours de leurs soirées dansantes, ils s'enivrent de musique et nouent des idylles. De leur côté, les adultes s'inquiètent devant les signes avant-coureurs d'une vague de liberté qui va bientôt déferler sur tout le continent.