Bonjour Madame Croque-Cerise

Madame Croque-Cerise sait toujours tirer le meilleur parti des choses et même inventer l'impossible. En compagnie de Charlotte la chatte, Bulle le poisson, Eugène la fleur et le capitaine Archibald, Madame Croque-Cerise nous emporte dans son monde dont la plus grande caractéristique est d'être tout simplement joyeux.