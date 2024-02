Bonjour docteur

La famille Morency compte trois générations de médecins. Léopold, le grand-père, retraité, Philippe, le père, chirurgien, et sa fille Catherine, fraîchement diplômée de l'école de médecine, qui ne jure que par les médecines douces. Histoires d'amour, conflits de générations et affrontements autour de conceptions très différentes de la médecine sont les ingrédients de l'intrigue qui se noue entre les personnages. Les Morency sont confrontés aux problèmes d'ordre moral et social que posent les progrès de la médecine moderne. Pour eux, avortement, euthanasie, engorgement des salles d'urgence, conflits entre infirmières et équipes volantes, greffes du coeur, maladie d'Alzheimer et sida sont leur lot quotidien.