Bonheur intérieur brut

Comment vivre sur Terre d’une manière qui ait du sens en 2024? Comment parvenir à cet équilibre du monde ensemble? Comment engendrer une communauté humaine où toutes les personnes puissent prétendre au bonheur, du Brésil à la Finlande, de la Corée du Sud à l’Italie en passant par l’Afrique du Sud et la Grèce? En quête de cet idéal légendaire notoirement fixé par le roi du Bhoutan en 1972 comme une riposte aux mirages du PIB, le cinéaste globetrotter Hugo Latulippe entre dans la vie d’un bataillon de gens qui contribuent à la pensée de leur époque du nord au sud, entre sagesses anciennes et fine pointe de la connaissance. Célébrant la vie, cette série qui goûte le mouvement constitue une petite encyclopédie des plus belles trouvailles des peuples pour construire un monde heureux; un monde qui tombe « su’l sens ».