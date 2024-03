Les clowns Bof, Crac et Plume et leurs amis Milie, Fred, Max et Puce se partagent la piste du cirque Trigolo. Ils répètent jongleries, acrobaties et numéros burlesques au cours de répétitions riches en péripéties de toutes sortes. L'émission prend fin lorsque la grande parade signale le début du spectacle.