William Larose est un homme d,affaires à qui tout a réussi. Il est riche et puissant et le temps lui semble maintenant venu de tirer avantage de ses nombreuses relations au sein de l'appareil politique. Il veut tenter sa chance et se présenter aux prochaines élections. Toutefois, autour de lui, le vide se creuse et William découvre avec désarroi l'hypocrisie et le cynisme de son entourage. William est un homme seul. Il ne trouve grâce ni auprès de sa femme Margot, ni auprès de sa fille Suzie ou de Guillaume, son dernier fils. William ne peut même plus se reposer sur Gaston, son homme de confiance et son frère de sang, puisque lui aussi l'a trahi. William récolte en fait ce qu'il a semé. Pour cet homme, le bilan est sinistre.