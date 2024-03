À Bienvenue Chez Chuck, le chef Chuck Hughes nous invite à son chalet familial en Estrie! À travers la saison, avec l’aide de sa famille et de ses amis, Chuck cuisine des plats inspirés par les éléments qui l'entourent. La série se veut un voyage culinaire à travers les saisons et la région de l’Estrie pour le simple plaisir de cuisiner avec ce que la nature peut nous offrir. S'inspirant de la vague du retour à la terre, Chuck met sur pied un potager, un poulailler, un fumoir, et il pêche son propre poisson. Il peut désormais cuisiner des plats avec des aliments à proximité. Chuck exploite les produits qui sont en saison et rencontre des producteurs des Cantons de l’est qui lui partagent leur passion. Et pour la première fois, il entaillera des érables et recueillera de la sève afin d’en faire du sirop! Beaucoup de beaux projets à l'horizon pour Chuck en cuisinant dehors, au bord du lac Memphrémagog avec sa famille!