Belle Rive

La tranquillité de Phonse Brochu, un célibataire endurci, est perturbée par l'arrivée inopinée de sa soeur Denise et de son fils de 19 ans, Bobi, en proie à la délinquance. Confident des gens du village, il arrive à démêler les situations les plus impossibles en prodiguant ses conseils au curé, aux familles, et en jouant les médiateurs entre la bande de jeunes et les habitants.