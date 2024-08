Dans une ambiance survoltée, signature du plateau de Belle et Bum, cette émission des Fêtes reste la référence en matière de party musical réussi. On sort les couleurs et les paillettes pour danser et se réchauffer le cœur avec Normand Brathwaite, ses coanimatrices et une brochette d’invités scintillants. Accompagnés de l’orchestre maison, des artistes de tout horizon livrent des prestations mémorable sempreintes d’un peu de folie. Un moment riche en émotions pour un Noël musical incomparable.