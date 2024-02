Belle époque

Tout commence quand Lucien Lachenay, célèbre constructeur du trottoir roulant de l'Exposition Universelle de 1900, sauve la vie de la belle Alice Avellano, que son mari, devenu fou, tentait d'étrangler. Lucien Lachenay est lui-même menacé par un groupe d'anarchistes qui ont chargé un jeune travailleur, Alphonse, de le supprimer. Alphonse bousille le travail, mais Lucien, impressionné par l'énergie inépuisable et la soif de connaissance de celui-ci, accepte d'être son mentor au lieu de le livrer à la police. Au cours des années qui suivront, Lucien, Alphonse, Alice et la jeune et séduisante Laure se mesureront au jeu de la rivalité, de la trahison et de la réconciliation.