Belle-Baie est un petit village qui prend plaisir à s'imaginer être le centre de la planète. Autour de Margot, la propriétaire du « diner » local, et de ses jumeaux ados de 15 ans, gravite en effet tout un univers. Pêcheurs, travailleurs d'usine, gens du village, jeunes et vieux, japonais ou américains acheteurs de poisson, touristes en quête de couleur locale… tout le monde passe par le resto de Margot. Il y a aussi bien sûr les fidèles habitués: Ginette, meilleure amie de Margot; Laura et Chantal, le couple de lesbiennes travailleuses d'usine qui souhaite adopter une petite Chinoise; Max Landry, revenu dans la région, qui rêve de projets ambitieux et quelques autres personnages hors du commun.