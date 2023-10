Symbole de réussite, le gentleman du hockey, vedette, homme d’affaires, mari et père de famille était admiré et respecté de tous. Constamment sous pression, cette légende du hockey dotée d’une force de caractère hors du commun a su se relever de nombreuses blessures. Entre 1950 et 1971, la série revisite les moments charnières de la carrière de ce héros national natif de Victoriaville : ses débuts à Québec avec les Citadelles puis avec les As de Québec, son rôle de capitaine des Canadiens de Montréal et ses dix coupes Stanley. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de hockey de l'époque, les jeunes cherchaient à l'imiter sur la glace alors que les plus vieux y voyaient un modèle de loyauté, de droiture et de résilience duquel s'inspirer.