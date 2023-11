Bécanes de rêve, c’est un voyage dans le temps captivant mené par des gens de cœur, des artisans motards qui partagent la même passion pour la restauration de motos vintage et le sentiment de liberté qu’ils ressentent lorsqu’ils roulent sur ce type de bolide. L’expression « Work hard, play harder » s’applique bien à eux. En effet, ils aiment bien s’amuser après avoir travaillé d’arrache-pied sur un projet. Samuel est bien plus qu’un mécano, c’est un artiste capable de redonner vie à des motos d'exception, au grand plaisir de ses clients. Éric, lui, est un excellent acheteur. Son œil aiguisé lui permet de saisir les bonnes opportunités, et ses trouvailles deviennent des merveilles avec quelques retouches. Il y a aussi Charles, dont le garage est dans le sous-sol d’une église des Cantons de l’Est. Il est propriétaire du Idle Café, à Montréal, où il donne des cours de mécanique.