Bébés s’inscrit dans la continuité de Animaux (2016), pièce marquante du Nouveau Théâtre Expérimental et premier chapitre d’une étude en trois volets sur la notion de présence au théâtre. Ici, des bébés sont convoqués, accompagnés de leur mère ou de leur père comédiens. Comment se fait-il que l’on reconnaisse aux enfants, comme aux animaux, une présence plus forte et plus dense en scène qu’aux adultes? Pour tenter de répondre à cette interrogation : des sketchs, des témoignages, ponctués d'un commentaire poétique et philosophique sur l'insondable mystère de la naissance ; mais aussi, quelques joyeux moments de désordre où nos hôtes du moment nous rappelleront que l'aléatoire et l'intempestif renversent encore tous les agendas du monde. D'après une idée originale de Daniel Brière et Alexis Martin.