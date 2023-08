Basket met en scène Jemima et Jacob, deux meilleurs amis, âgés de 13 ans. Unis par leur couleur de peau et par la même passion pour le basket, ils sont cependant divisés par leur vision du monde, leurs valeurs familiales et leurs personnalités aux antipodes. Ils entament leur deuxième secondaire sous les chapeaux de roue : Jemima convoite (et perd!) le poste de capitaine dans son équipe de basket et, Jacob, lui, doit gérer la brusque poussée de croissance qu'il a connue durant l'été. Jemima fera tout en son pouvoir pour prouver qu'elle est LA meilleure joueuse de basket du Québec alors que Jacob naviguera maladroitement dans les remous de la puberté afin de prouver à tous et à lui-même, qu'il est devenu un homme, un vrai, enfin.