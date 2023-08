Avoir su...

Le journaliste Charles Sanschagrin, qui s'est présenté ivre en pleine télévision, est envoyé en pénitence dans une station de télévision de région, à Ste-Ginette plus précisément. Là où il ne se passe rien, le reporter couvert de honte devra composer avec des moyens de bouts de chandelle et un personnel pour le moins original et coloré: le journaliste Cantin Quintal, vaniteux mais incompétent, l'animatrice Francine Lafrance, une croqueuse d'hommes, Royal Gendron, un rédacteur en chef à la santé fragile, la réceptionniste Julie St-Onge, qui rêve de gloire et dont l'homme à tout faire, Ben, est désespérément amoureux, de même que la directrice de la station, Mme Daveluy, une grippe-sou qui n'hésite pas à abuser de son pouvoir.