Un cowboy de l’air, un fin connaisseur d’avions, un mécano au sang-froid, un pilote de brousse d’exception, une famille dans laquelle on apprend à voler en même temps qu’à marcher… AVGEEK, c’est un club sélect de mordus d’aviation où il ne manque jamais d’action. Difficile de rester cloué au sol quand on demeure dans un hangar à avions, quand on a une piste de décollage directement dans sa cour, quand on est propriétaire d’un petit aéroport ou quand on possède un, deux voire trois appareils! Chacun des protagonistes nous ouvre un horizon en particulier : des avions uniques, des aventures inusitées, des points de vue spectaculaires et, bien sûr, le danger. Mais on passe par-dessus ça quand on est passionné!