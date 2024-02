Il y a 15 ans, Carl Laplante a choisi le silence à la suite d'un drame qui a remis toute sa vie en question. Pour survivre, il a attendu ses 18 ans pour quitter famille et amis, sans leur donner de nouvelles. Maintenant, il s'appelle Simon et s'est inventé un nouveau passé. Le hasard fait qu'il est obligé de renouer avec tous les acteurs et l'horreur de son passé.