Yvette et Roger sont malades. Roger rate une tentative de suicide. Le couple envisage alors de mourir ensemble, dignement, et fait connaître sa décision à ses enfants. Ceux-ci acceptent mal le voeu de leurs parents. Le couple n'en prépare pas moins son ultime voyage, rencontre ses enfants une dernière fois et, serein et amoureux, se donne la mort.