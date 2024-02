Avec un grand A: Pauline et Renée

Pauline a 53 ans et vit avec Renée, qui a 10 ans de moins. Elle est en pleine ménopause et accepte mal de vieillir. Elle rencontre les membres d'une chorale dont elle faisait partie à 20 ans et réalise que ses anciennes amies vivent la même situation. Ensemble, elles font le bilan de leur vie et prennent la décision d'accepter cette étape inévitable afin de continuer à vivre pleinement.