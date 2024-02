Vincent, 40 ans, a une femme, trois filles et l'apparence d'un homme heureux et... fidèle. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir régulièrement recours au service des prostituées. Un jour, au volant de sa voiture, dans une situation pour le moins compromettante, Vincent ferme les yeux et provoque un accident. Quelle explication donnera-t-il à sa femme?